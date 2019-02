Professores agendam manifestação nacional em março

Os sindicatos de professores agendaram para o dia 23 de março uma manifestação nacional em Lisboa.

É a resposta ao impasse nas negociações com o Governo quanto ao descongelamento do tempo de serviço, decidida depois de uma reunião da plataforma que reúne as 10 estruturas sindicais que têm negociado com o Governo.

"Esta foi uma reunião sem novidades", que revelou "falta de vontade do Governo de discutir as propostas dos sindicatos", afirmou Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof.

Os professores vão concentrar-se no Marquês de Pombal e admitem deslocar-se até à Assembleia da República.

Na reunião negocial de segunda-feira entre sindicatos e representantes dos ministérios da Educação e das Finanças as propostas mantiveram-se inalteradas dos dois lados: Os professores exigem a recuperação de de nove anos, quatro meses e dois dias e o Governo diz só poder devolver dois anos e nove meses e 18 dias de tempo de serviço.