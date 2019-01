Proibir os adolescentes de beber álcool é mesmo o melhor método?

"O sistema muito autoritário de proibição muitas vezes não é o melhor porque eles também arranjam maneira de contornar essas regras, mas, por outro lado, a ausência de regras não é de todo estruturante", afirma Sérgio Neves.

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

"As regras têm de estar bem definidas", defende o pediatra, que deixa algumas recomendações para quando os adolescentes saem à noite: saber a que horas chegam, saber com quem vão, perguntar-lhes se sabem com quem devem contactar se precisarem de ajuda, ou o que devem fazer para se sentirem integrados no grupo sem entrarem em riscos. "É diferente beber uma cerveja ou beber um shot", exemplifica Sérgio Neves.

E deixá-los beber álcool na presença dos pais? Sérgio Neves não recomenda. O pediatra entende que isso pode legitimar os consumos e os pais não podem esquecer-se que continuam a ser o exemplo dos filhos. "Os adolescentes são muito sensíveis a criticas quando alguém não está a fazer o que é suposto."