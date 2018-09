"Proposta do Governo é ilegal", diz Fenprof

A proposta que o governo apresentou aos sindicatos sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores e que vai ser alvo de discussão esta sexta-feira no Ministério da Educação é rejeitada pela FENPROF que a considera "inaceitável, ilegal e até inconstitucional".

O governo pretende que sejam contados apenas 2 anos, 9 meses e 18 dias.

Mário Nogueira sublinha que os professores estão dispostos a negociar tudo, inclusive os timings para repor o tempo de serviço congelado, mas não abrem mão dos 9 anos, 4 meses e 2 dias, considerando a proposta do Ministério da Educação "um desrespeito" pelos docentes.

Ouça a peça da jornalista Maria Augusta Casaca

O encontro desta quinta-feira poderá ser apenas mais uma reunião de onde não sairá fumo branco.

"Amanhã vamos ter uma reunião que vai ser muito dura", avisa, lembrando que no dia 1 de Outubro começa uma greve de 4 dias que culminará no 5º dia com uma " grande manifestação em Lisboa". A Federação Nacional de Professores anuncia também que vai pedir a fiscalização do cumprimento do Orçamento de Estado de 2018 aos grupos Parlamentares e também apresentar uma queixa na Justiça e a nivel internacional.

A FENPROF anda a fazer plenários de professores por todo o País. Esta quinta-feira aconteceram em Portimão e esta sexta-feira será em Faro. Mário Nogueira deixa um aviso ao governo "Os professores são dos melhores a exercer a sua atividade profissional e dos melhores do mundo a lutar."