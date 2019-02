Ainda não foi desta. PS, PSD e CDS chumbaram fim das propinas

O PS rejeitou, esta sexta-feira, qualquer iniciativa para acabar com as propinas, à semelhança do PSD e do CDS-PP, durante o debate parlamentar que está a decorrer sobre o ensino superior.

"Não vamos aprovar nenhuma das iniciativas que visam encetar a eliminação total das propinas", anunciou o deputado socialista Porfírio Silva, ao intervir no debate, marcado pelo Bloco de Esquerda.

O Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV levaram ao Parlamento propostas para o fim das propinas nas universidades até ao final da próxima legislatura. A ideia consistia em que o valor de propinas pago pelos estudantes de licenciatura fosse reduzido em 214 euros, todos os anos, até que estas passassem a ser inexistentes.

LEIA TAMBÉM:

- "É demagogia." Sampaio da Nóvoa critica fim das propinas