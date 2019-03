PSD apresenta pedido de apreciação parlamentar à lei sobre carreira dos professores

O PSD vai entregar um pedido de apreciação parlamentar ao decreto-lei do Governo sobre a contagem de tempo da carreira de professores.

A informação foi avançada pela deputada do PSD, Margarida Mano, durante o Fórum TSF. A social-democrata sublinha que o seu partido vai assumir a posição "de que a contagem do tempo é justa, de que é preciso assegurar a sustentabilidade e de que é preciso fazer escolhas".

" Neste sentido, nós entregaremos amanhã um pedido de apreciação parlamentar para estarmos no debate que vai começar no dia 16 de abril de forma consistente com a nossa posição."

Já o CDS vai, de acordo com a deputada Ana Rita Bessa, apresentar "uma proposta que não vai pôr em causa aquilo que já é adquirido pelo Governo, os dois anos e nove meses, mas que tentará acrescer um caminho negocial de 2020, com um novo Governo e um novo orçamento, para a recuperação integral do tempo dos professores, mas sujeito às condições económicas do país nessa altura e à introdução de outras variáveis na negociação, porque nós estamos à procura de uma solução que seja robusta e sustentável".

*Com Manuel Acácio