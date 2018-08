Quase menos 3 mil alunos candidataram-se ao ensino superior este ano

O número de alunos que se candidatou ao ensino superior caiu este ano. Dados do executivo revelam uma diminuição de quase três mil estudantes na procura de vagas nas universidades portuguesas, no próximo ano letivo. Trata-se de uma quebra de 5,6% em relação ao último ano.

António Fontainhas Fernandes, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), considera que a explicação para a descida de candidatos está relacionada com a diminuição dos alunos inscritos nos exames nacionais do ensino secundário.

Apesar disso, Fontainhas Fernandes acredita que o número de alunos pode aumentar na segunda fase de candidaturas. "A segunda fase pode melhorar este desempenho (...). Poderemos ter mais candidatos com melhores médias", disse à TSF.

No entanto, o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas defende que está na altura de repensar as regras de acesso ao ensino superior.

"Os números comprovam claramente que os estudantes que tiverem uma formação superior têm uma maior probabilidade de inserção no mercado de trabalho", argumenta Fontainhas Fernandes.

"Há todo um trabalho a desenvolver para podermos cumprir as metas perante a Europa de aumentar a qualificação dos portugueses. Teremos de melhorar estes resultados e a questão do acesso é um ponto que consideraria útil colocar em cima da agenda política do próximo ano", declarou o o presidente do Conselho de Reitores.