"Se a época é vivida com angústia, conflito, revolta ou mágoa, as crianças absorvem isso"

O Natal com o pai, o Ano Novo com a mãe, ou a vésperas com um ou e os dias com o outro. Quando os pais estão separados é muitas vezes isto o que acontece. Que impacto tem nas crianças? Inês Afonso Marques, psicóloga e psicoterapeuta infantojuvenil, responde: "Se os adultos conseguem gerir a situação de forma tranquila, focados essencialmente no bem-estar da criança, mas seguros naquilo que está a ser feito, as crianças têm uma enorme capacidade de adaptação."

Ouça o último TSF Pais e Filhos de 2019, pela jornalista Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

"Tem muito a ver com a forma como os adultos passam a informação à criança e como eles próprios a experienciam, se a época é vivida com angústia, conflito, revolta ou mágoa, a criança absorve isso", afirma a psicóloga.

"Vamos imaginar esta situação: na véspera de Natal a criança está com a família do pai e no dia de Natal está com a família da mãe. Se eu transmito isto com sintonia, em que ambos os pais estão de acordo e não há conflito, a criança experiencia isto com tranquilidade", assegura Inês Afonso Marques