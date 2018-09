Se acordo com Governo falhar, mobilização para a greve começa "já hoje"

Com uma ameaça de greve em cima da mesa caso tudo falhe os, sindicatos dos professores e o Governo voltam esta sexta-feira a tentar um consenso para a contagem do tempo de serviço.

"A expectativa é que o Governo cumpra a lei", mas sem acordo, a Federação Nacional Dos Professores (FENPROF) admite avançar desde já com a mobilização para mais greves e protestos.

Em declarações à TSF, Mário Nogueira avisa que se não houver acordo, no final da reunião serão anunciadas as formas concretas de luta.

Pela Federação Nacional de Educação (FNE), João Dias da Silva garante que, se necessário, as dez organizações sindicais vão estar unidas no protesto.

"É preciso que na reunião de hoje sejam dados passos significativos."

A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas teme que os novos protestos já marcados possam afetar o arranque das aulas.

Os professores exigem a contagem integral do tempo de serviço congelado, ou seja, os nove anos, quatro meses e dois dias.



Entre as contas dos sindicatos e as contas do Governo vão 445 milhões de euros de diferença: a contagem do tempo de serviço custa 180 milhões de euros se for aceite a proposta da tutela de contabilizar apenas dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço, ou 635 milhões se for aceite a reivindicação dos sindicatos.



A contagem do tempo de serviço dos professores para efeitos de progressão salarial promete marcar a agenda política nos próximos meses, com ênfase no período até à aprovação do próximo Orçamento do Estado, para o qual os sindicatos prometem luta se o Governo não ceder às suas exigências, tendo já um calendário de manifestações, greves e outras ações delineado até à votação final.



Para a reunião desta sexta-feira foram convocadas as dez estruturas sindicais que subscreveram a declaração de compromisso assinada a 18 de novembro com o Governo, entre as quais as duas federações - Fenprof e FNE - ficando de fora o recém-criado Sindicato de Todos os Professores (S.T.O.P.), que acusou o Governo de "discriminação política" ao excluir a estruturas da mesa de negociações na qual já teve assento em reuniões anteriores.