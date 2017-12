Sindicato dos Jornalistas quer alunos mais conscientes do que é Informação

Ajudar os alunos a entender o que é Jornalismo e distinguir o que é Informação é o objetivo do Sindicato dos Jornalistas, que fez um protocolo com o Ministério da Educação para formar estudantes e professores. Uma iniciativa que conta com o apoio do Presidente da República.

Sofia Branco, presidente do Sindicato dos Jornalistas, foi convidada da Manhã TSF. Ouça aqui a conversa com Fernando Alves.

No próximo ano estão previstos sete projetos-piloto em escolas de diferentes zonas do país para envolver a comunidade educativa. Sofia Branco, presidente do Sindicato dos Jornalistas, explica que estes projetos vão assumir a forma que a escola desejar. Pode passar, por exemplo, por criar uma rádio ou um jornal. Paralelamente, o sindicato vai formar professores do Ensino Secundário para poderem ensinar aos alunos o que é uma notícia.

"As redes sociais são hoje o palco de toda a informação e é muito importante que as pessoas tenham as ferramentas para perceber o que é e não é jornalismo, o que é e não é verdade", explica Sofia Branco.

Para já, o projeto vai incidir sobre os estudantes do Secundário, mas o Sindicato quer que a educação para os media comece o mais cedo possível.