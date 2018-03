Proposta do Governo é "inaceitável". Greve dos professores arranca esta terça-feira

O Governo voltou a apresentar aos sindicatos, na segunda-feira, a mesma proposta que já tinha divulgado numa reunião negocial anterior, que apenas admite o descongelamento de dois anos e 10 meses de tempo de serviço aos docentes, que não desistem, por seu lado, de ver contabilizados os nove anos, quatro meses e dois dias congelados.

Os líderes das duas federações sindicais da educação saíram desta reunião a insistir que a proposta da tutela "é inaceitável" e que justifica a greve entre os dias 13 e 16 de março.

"Amanhã [terça-feira] há greve e diria que, quando iniciámos esta reunião entendíamos que era necessário uma grande greve dos professores para que o Governo percebesse que não pode apagar o tempo de serviço aos professores, quando saímos desta reunião, saímos com a certeza que não terá que ser uma grande greve, vai ter que ser uma extraordinária greve", disse aos jornalistas o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) Mário Nogueira, no final do encontro.

"O que nos acontece é que de congelada, a carreira passa a comprimida. Como sempre dissemos nós não prescindíamos de um dia que fosse do tempo que os professores prestaram, porque foi trabalho real realizado pelas escolas. [...] O Governo não pode ignorar, não pode fazer desaparecer esse tempo. [...] É evidente que esta greve se mantém e daremos através desta greve um sinal muito forte ao Governo de que não aceitamos esta compressão do tempo que esteve congelado", afirmou o secretário-geral da Federação Nacional de Educação (FNE), Dias da Silva

Caso o Governo não recue na proposta, Mário Nogueira deixa uma promessa para o início do 3.º período de aulas: os professores vão voltar a sair à rua em força, numa "nova, enorme, tremenda manifestação" e Dias da Silva, questionado sobre se esta era a última greve este ano letivo, remeteu para o balanço da greve de quatro dias que se inicia na terça-feira uma eventual decisão para avançar com outras ações.



Mário Nogueira acrescentou também que o Governo rejeitou ainda a proposta dos sindicatos para converter em tempo para a aposentação o tempo congelado aos docentes, que beneficiaria os professores em final de carreira.

A reunião, juntou os ministérios da Educação, representado pela secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão e das Finanças, representado pela secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca, as duas grandes federações sindicais da educação (FNE e Fenprof) e outros oito sindicatos mais pequenos.

Os sindicatos faziam depender dos resultados da reunião de segunda-feira uma eventual desconvocação da greve, exigindo que a tutela recue nos termos da proposta que, até ao momento, não devolve os mais de nove anos de tempo de serviço reclamados pelos docentes.

A greve arranca a 13 de março, terça-feira, na região da grande Lisboa (Lisboa, Setúbal e Santarém) e na região autónoma da Madeira, e termina a 16 de março, sexta-feira, dia em que os professores paralisam na região norte (Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança) e na região autónoma dos Açores.

No dia 14 a greve concentra-se na região sul (Évora, Portalegre, Beja e Faro) e no dia 15 na região centro (Coimbra, Viseu, Aveiro, Leiria, Guarda e Castelo Branco).