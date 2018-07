STOP considera "ilegal" medida que impede férias dos professores

O Sindicato de Todos os Professores (STOP) considera ilegal a ordem dada pelo Ministério da Educação, que só autoriza os professores a irem de férias depois de darem notas aos alunos.

A orientação seguiu sexta-feira para as escolas , com um pedido para que as notas sejam garantidas até à próxima quinta-feira.

Ouvido pela TSF, André Pestana do STOP garante que a decisão do Governo só mostra que a greve tem força.

André Pestana elenca quatro pontos que reforçam a greve dos professores

Para este sábado está marcada uma sessão pública em Coimbra que irá debater formas de responder à decisão da tutela.

André Pestana explica que greve é para manter

André Pestana adianta que a greve não vai ser desconvocada e deverá continuar durante o mês de agosto.

Contactado pela TSF, o presidente da Associação de Agrupamentos e Escolas Públicas garante que esta diretiva do Ministério da Educação é uma tentativa de cumprir três direitos: o direito à greve, o direito à educação e o direito às férias dos professores.

Filinto Lima diz estar na expectativa de que situação fique resolvida até 26 de julho

Filinto Lima diz estar na expectativa de que até 26 de julho os conselhos de turma que ainda não se realizaram serão de facto efetuados e que as pautas que ainda não foram afixadas sejam publicadas.