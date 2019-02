Transformar edifícios vazios em residênciais universitárias é "humanizar" as cidades

O secretário de Estado do Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, sublinha que a decisão de transformar edifícios sem uso em residências universitárias parte não só da necessidade de aumentar o número de camas para estudantes deslocados, como também de "dar uma nova vida às cidades".

Edifícios sem uso, como um quartel, um palácio, um convento, pousadas da juventude, uma escola, instalações do Ministério da Educação, o antigo edifício do Instituto de Meteorologia e até as cavalariças do Palácio das Laranjeiras, em Lisboa são, assim, recuperados.

À TSF João Sobrinho Teixeira diz que os estudantes vão contribuir para "humanizar" o centro das cidades.

Entrevistado em direto por Fernando Alves na manhã TSF, o secretário de Estado do Ensino Superior fala em três mil camas já existentes e que podem ficar disponíveis no início próximo ano letivo.

O objetivo é duplicar em 10 anos a oferta atual de alojamento estudantil, a rondar as 15 mil camas, incluindo-se numa primeira fase a construção, reabilitação e requalificação de mais de 250 imóveis no país.

O presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), Pedro Dominguinhos, considera que esta é uma "resposta robusta" do Governo, mas não acredita que seja possível garantir novos alojamentos para estudantes já em setembro.

Há uma lição a retirar deste caso para evitar novos problemas no património do Ensino Superior no futuro.

O diploma do Governo publicado esta terça-feira em Diário da República prevê três modalidades de criação de alojamento, uma delas a reabilitação de imóveis através de afetação ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE). Numa primeira fase foram já identificadas dezenas de imóveis em 18 concelhos, que vão disponibilizar após as obras mais quase 4 mil camas.

Segundo a lei, as universidades podem reabilitar, ampliar, construir ou reconstruir edifícios para servir de alojamentos para estudantes, podendo-o fazer em colaboração com outras entidades, publicas ou privadas.