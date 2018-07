Universidades temem que vagas cortadas levem alunos para o privado

O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) defende que é cedo para avaliar o que vai acontecer com as vagas cortadas pelo governo em Lisboa e no Porto, transferindo-as para outros distritos do Litoral e do Interior .

Na reação aos números de vagas agora divulgados, António Fontainhas Fernandes adianta à TSF que querem ver se os jovens irão mesmo para o Interior, como se pretende, ou optarão pelo ensino superior privado em Lisboa ou no Porto, sendo preciso avançar com uma série de medidas adicionais como o reforço dos apoios sociais aos alunos.

O reitor adianta que é preciso avaliar os resultados destas mudanças nas vagas, com menos mil lugares em Lisboa e no Porto no ensino superior público.

O também reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) defende que o governo tinha mesmo de aumentar as vagas no ensino superior público no Interior, numa tendência que é preciso reforçar nos próximos anos.

Para António Fontainhas Fernandes não faz sentido o país ter tantos alunos no Litoral e sobretudo nas duas maiores cidades, agravando assimetrias que já são enormes.