Coincidências grandes entre acidentes obrigaram a suspender Boeing 737 Max 8

O presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) afirma que é imprevisível quanto tempo irá demorar a suspensão dos voos dos Boeing 737 Max 8 depois dos acidentes mortais que aconteceram na Indonésia, há cinco meses, e agora na Etiópia.

Luís Miguel Ribeiro adianta à TSF que "estes trabalhos são particularmente difíceis quando não há uma causa óbvia, uma falha mecânica ou algo que se perceba imediatamente que está ali, sendo que este avião voa desde 2018 sem mais incidentes".

O responsável da ANAC fala nas coincidências entre os dois acidentes.

O responsável admite, no entanto, "que é uma coincidência grande que os dois acidentes tenham acontecido na mesma fase do voo, no mesmo tipo de avião... coincidências que levaram as autoridades europeias a terem uma atitude mais conservadora proibindo-o, mas as coincidências existem e as causas ainda estão por apurar".

Luís Miguel Ribeiro admite que era inevitável suspender estes aviões, sendo imprevisível dizer quanto tempo vai durar.

Era inevitável suspender os voos deste modelo da Boeing.

O presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil acredita que o impacto da suspensão dos voos destes Boeing 737 Max 8 será pequeno em Portugal pois esta "não é uma aeronave que visite muito os nossos aeroportos".