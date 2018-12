Estrutura que coordena sistema de fogos preocupada com diferendo entre bombeiros e Governo

A Liga de Bombeiros Portugueses (LBP) e o ministro da Administração Interna voltam esta terça-feira à mesa das negociações. A LBP tem sido muito crítica da proposta do Governo que introduz alterações na lei orgânica da Proteção Civil que acabam, por exemplo, com os comandos distritais.

Como forma de desagrado a LBP abandonou a estrutura da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) e suspendeu a informação operacional por parte dos bombeiros aos comandos distritais de operações e socorro.

Tiago Oliveira, presidente da estrutura para a instalação do sistema integrado de fogos, olha com preocupação para este diferendo.

"Nós estamos aqui a trabalhar para estarmos todos em equipa e há um elemento importante da equipa que não está contente com o produto, naturalmente que estamos preocupados, mas julgo que há ainda espaço para negociação. Várias pessoas têm vindo a chamar a atenção dessa oportunidade e os bombeiros são um elemento muito relevante no dispositivo", diz à TSF.

Ainda assim, Tiago Oliveira acredita que os bombeiros "vão ganhar mais espaço de inverno, a prestar serviços às populações, mas também no verão, em que eles vão trazer as suas competências, os seus recursos, que são valorizados e que a população aprecia, mas que face à escala do problema têm que estar mais integrados, mais organizados com as outras entidades."