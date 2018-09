Incêndio na Póvoa de Lanhoso obriga a evacuar parque radical

Segundo a página 'online' da Proteção Civil, as chamas estão a consumir floresta desde as 09:45 na freguesia Fonte Arcada e Oliveira, Póvoa de Lanhoso. A dimensão do incêndio levou à evacuação do parque radical DiverLanhoso, revelou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.

Em declarações à TSF, Manuel Cordeiro, Adjunto de Operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil adianta que a medida foi tomada por precaução e as pessoas foram deslocadas para o Centro Social de Serzedelo.

Manuel Cordeiro diz que foram retiradas cerca de 100 pessoas.

Este incêndio tem duas frentes ativas, mas o Ajunto de Operações de socorro diz que há sinais que indicam que pelo menos uma está a ceder ao combate.