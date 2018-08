16 mulheres foram assassinadas em episódios de violência doméstica até junho

No primeiro semestre do ano, 16 mulheres foram assassinadas em contexto de violência doméstica. São mais quatro vítimas do que o número registado no mesmo período no ano passado, de acordo com os dados do Observatório de Mulheres Assassinadas da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR).

Os dados avançados pelo relatório intercalar desta organização indicam que a maior parte das mulheres (seis) assassinadas tinha mais de 65 anos. A segunda faixa etária com mais vítimas é a dos 36 aos 50 anos (5 mulheres).

A maior parte das mulheres (11) foi assassinada por um companheiro, marido, namorado ou pessoa com quem mantinha relações de intimidade. Quatro das mulheres foram mortas pelos filhos e uma por um ex-companheiro.

A arma branca é a mais usada (oito vezes) e a arma de fogo é, pela primeira vez, a menos utilizada.

Apenas uma mulher foi assassinada na via pública, sendo que os restantes crimes aconteceram dentro da residência.