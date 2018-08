25 anos depois do Aquaparque, é seguro ir a um parque aquático?

Há 25 anos, duas crianças desapareciam no Aquaparque do Restelo. Primeiro, Cristina Caldas, na tarde de 27 de julho. Depois, Frederico Duarte, a 29 de julho. Os corpos foram encontrados nas tubagens do recinto a 30 de julho.

Depois do acidente, em 1997, saiu legislação mais apertada a que os parques aquáticos têm de obedecer. As normas de segurança destas instalações são muito maiores do que há 25 anos.

Paulo Jorge Santinha, diretor do Slide & Splash, um dos três parques aquáticos existentes no Algarve, garante que seria impossível acontecer um acidente desta natureza. "Depois de ter ocorrido esse acidente logo no ano seguinte procedemos à renovação de todas as tomadas de água e neste momento nenhuma piscina tem bombagem na piscina", afirma.

Reportagem de Maria Augusta Casaca.

Além disso, há muitas entidades a fazerem vistoria aos parques, como a Associação Nacional de Proteção Civil, a ASAE ou a Direção Geral de Saúde e cada parque é obrigado a renovar anualmente a licença.

Este parque aquático situado perto da cidade de Lagoa está aberto sete meses ao ano. Ana Tendinha, a diretora comercial adianta que os meses de julho e agosto são os mais fortes. "Diariamente temos cerca de 4 mil pessoas, portugueses e estrangeiros".

Um dia num parque aquático é sinónimo de um tempo bem passado, sobretudo para os mais novos e vê-se muita correria de um escorrega para o outro. No parque há cerca de 100 vigilantes que estão sempre de olho nos turistas e "cerca de metade deles tem formação de socorro aquático".

Mesmo assim, este parque aquático tem uma enfermaria onde estão sempre dois profissionais porque, por vezes, o comportamento dos clientes não é o mais adequado. "Não estou a exagerar, mas temos funcionários que estão lá para garantir a segurança dos clientes e que são agredidos verbal e fisicamente porque simplesmente dizem às pessoas que não podem fazer isto ou aquilo", denuncia Paulo Santinha.