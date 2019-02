"3, 2, 1... grava." As memórias de José Milhazes e o microfone que foi brinquedo

Cantava as canções do Teixeirinha quando era miúdo, na loja do Varela. Mais tarde também afinava no coro do Seminário. Ainda pensou ser padre, mas acabou por seguir a doutrina do PCP, até 1991, ano em que abandonou o partido. José Milhazes partiu para a união Soviética com 17 anos, em setembro de 1977. Aprendeu russo, formou-se em História, foi tradutor e o jornalismo calhou na vida dele. O correspondente volta hoje à TSF com o filho mais novo, Ólev Milhazes.

A entrevista a José Milhazes e Ólev Milhazes no programa Uma Questão de ADN, moderado pela jornalista Teresa Dias Mendes

O filho que aprendeu com os números em português, a ouvir as crónicas do pai. O filho que se desviava do microfone, atirado pela irmã, quando a brincadeira dava para o torto.

O microfone é uma arma. A conversa viaja pela história. Sem romances. E com um novo livro, em que José Milhazes retrata a vida dos avós da mulher, Siiri Milhazes, Erich e LEIDA, dois jovens que participaram na introdução da revolução comunista na Estónia e acabaram vítimas primeiro do regime nazi e depois do regime soviético.

Foto: Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Um alerta para os perigos do extremismo e da desunião da Europa. Um receio deste que se afirma privilegiado "pelo testemunho de tantas mudanças como jornalista".

Tudo o que passa, pode voltar.