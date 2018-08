31 de Janeiro: um clássico poveiro que continua referência

Em tempo de verão, a Póvoa de Varzim Sai Prá Rua e há um conjunto de iniciativas programadas para imprimir maior animação à zona envolvente da marina.

A roda gigante, junto ao forte de Nossa Sr.ª da Conceição, destaca-se no horizonte; perto dali, a poucas centenas de metros, junto à marginal poveira, a igreja da Lapa.

Na parte traseira daquele templo, cuja edificação a cargo da comunidade piscatória teve início em 1770 e foi concluída dois anos depois, um pequeno farol apontado ao mar desperta a atenção.

Pela curiosa localização junto à igreja e pelo painel de azulejos que recorda «um medonho e terrível temporal», como se lê. Uma borrasca que, em fevereiro de 1892 custou a vida a uma centena de pescadores.

Tomando como referência aquela igreja em pleno bairro Sul da cidade poveira, torna-se fácil encontrar o restaurante 31 DE JANEIRO.

O dia de abertura, quase há 30 anos, e a rua onde está situado justificam o nome dado a uma casa que tem mantido paradigma de qualidade.

O peixe e o marisco estão bem visíveis, logo à entrada, do lado esquerdo.

Vários crustáceos em constante movimento, animam um aquário; mesmo ao lado, belos exemplares de várias espécies comprovam a frescura do pescado.

O espaço é vasto, desdobra-se em quatro salas, com decoração moderna. Os tons claros imperam e o ambiente é elegante, com notas de requinte. Uma vasta garrafeira com referências de muito bom nível, desperta a atenção. Mesas postas a rigor, cobertas com toalhas em tecido, a exemplo dos guardanapos.

Nas entradas, há lulinhas ao alho; amêijoa fresca à Bulhão Pato; vieira gratinada; zamburinas; ostras e presunto ibérico.

Do mar, para além de boa e diversificada oferta marisqueira, há para degustar e partilhar os chamados mix e propostas piscícolas que vão da pescada à prata da casa ou à poveira, ao polvo à lagareiro.

O peixe do dia, com a indicação expressa «do mar», para confecionar de acordo com a preferência, a partilhada ou a caldeirada são propostas aliciantes.

As opções no capítulo indicado Da Terra são mais reduzidas, com designações estrangeiradas e todas para duas pessoas: picanha em pedra quente; t-Bone Angus na brasa; Chateaubriand; surf and turf no espeto.

Ao almoço, o menu executivo, a preço mais convidativos, é boa alternativa; oferece propostas de bom nível e que podem variar entre avantajados carapaus grelhados com molho verde e vitela assada.

Boa matéria-prima, frescura do pescado e confeção aprimorada são notas salientes.

Para concluir, uma rabanada à poveira.

Garrafeira de nível elevado; serviço de vinho a copo. Serviço muito simpático. Restaurante 31 DE JANEIRO, na Póvoa de Varzim.

Localização: Póvoa de Varzim

Telef.: 252 614 116 ; 924 483 839