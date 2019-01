400 carrinhos de bebé em defesa da natalidade

Centenas de carrinhos de bebé concentram-se em Lousada, este domingo, numa homenagem da Câmara Municipal às cerca de 400 crianças que nasceram no concelho ao longo de 2018.

A concentração acontece às 15h30, no Parque Urbano da vila, no âmbito da iniciativa "Lousada Bebé Natal", que acontece pela primeira vez e pretende evidenciar a vitalidade demográfica do concelho com a população mais jovem de Portugal, segundo dados oficiais.

Ouvido pela TSF, Pedro Machado, o presidente da Câmara, explica que o objetivo desta iniciativa é festejar a vitalidade demográfica do concelho e chamar a atenção para os problemas da natalidade.

Pedro Machado explica o motivo para a iniciativa "Lousada Bebé Natal"

A Câmara de Lousada tem aplicado várias medidas de incentivo à natalidade, ao nível do IMI e do IRS mas não só.

Em 2018, explica o Pedro Machado, a autarquia garantiu o prolongamento de horário gratuito, entre as 07h30 e as 09h00, e os passes escolares gratuitos para o 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade para os alunos que residem a mais de três quilómetros da escola, tal como já acontecia nos restantes anos de escolaridade.