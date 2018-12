A boa vizinhança que quer tirar os idosos do isolamento

A poucos dias do arranque do projeto "Radar", o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa explicou, no Almoço TSF, que o projeto é comum, com a Câmara Municipal de Lisboa, mas será a Santa Casa a concentrar as informações.

Dez recém-licenciados foram contratados pela Santa Casa para estabelecer as ligações entre comerciantes, agentes dos Jogos Santa Casa, vizinhos e os idosos que possam estar em situação de isolamento.

Edmundo Martinho, promete reforçar os elementos do projeto, depois de concluídos os meses de teste, nas primeiras três freguesias.

Ouça a entrevista ao provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho, sobre o projeto Radar

O provedor considera esta missão, como "das mais relevantes da Santa Casa", e admite que pode fazer restaurar as relações de comunidade, nos bairros de Lisboa.

Na conversa no Almoço TSF, Edmundo Martinho destacou o trabalho que tem sido feito, nesta área, com a Câmara de Lisboa, que agora será reforçado, e garantiu que só serão ajudados, os idosos que se inscreverem nesta plataforma.

Vai ser criada uma aplicação para telemóvel, e mesmo quem não for visitados pelas equipas do "Radar", poderá dirigir-se aos comerciantes, às freguesias e aos agentes dos Jogos Santa Casa.