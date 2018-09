"Etapa a etapa, pergunta e resposta, chegamos à conversa que toda a gente gosta! Não para, avança, seja adulto ou criança... com a cabeça sempre em movimento, não esquecer, estar atento! Rega a sede do saber e conhecimento iráááááás beber!" - assim se apresenta esta peça que integra o projeto educativo da companhia de teatro da Amora e que vai percorrer o país durante 2018/2019.

"TSF Pais e Filhos", da autoria de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

A estreia aconteceu a 16 de setembro e a peça "A Caminho do Saber" volta a subir ao palco para se apresentar às famílias no dia 23 de setembro, pelas 16h00, no Auditório Municipal Cinema S. Vicente, na Amora, Seixal. As bilheteiras abrem uma hora antes do espetáculo e os bilhetes custam 5€.