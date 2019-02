"A CGD deveria ser mais rápida" a tomar "péssimas decisões"

Ao contrário do que foi comentado na comunicação social, Ricardo Araújo Pereira acha que a aprovação do crédito levou demasiado tempo, e considera inadmissível que, mesmo quando as decisões são péssimas, "a CGD leve quase uma hora tomá-las".

