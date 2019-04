A chucha faz mesmo falta?

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

"Numa fase muito inicial da vida do bebé, não é muito recomendado dar a chucha. A forma que o bebé tem de chuchar numa chucha é diferente da forma de chuchar no peito da mãe e, portanto, a chupeta pode causar alguma confusão no movimento da boca e fazer com que a pega na mama não seja adequada e o bebé não consiga tirar de lá a quantidade de leite necessária", explica a pediatra Carolina Prelhaz.

Reconhecendo que a chucha pode ter um papel regulador, a pediatra não se opõe à utilização deste objeto e até considera que é melhor o bebé usar uma chupeta do que chuchar no dedo.

"Chuchar no dedo está mais associado a alterações na arcada dentária, e, por outro lado, o dedo é uma coisa que é impossível tirarmos - enquanto a chucha é uma coisa que se pode gradualmente reduzir o seu uso, explicando à criança que já é crescida e que não precisa dela", sublinha a pediatra.