"A Cruz Vermelha deve resgatar o seu ADN, que é tratar doentes no campo de batalha"

O coordenador da Cruz Vermelha na União Europeia lamenta, em declarações à TSF, que a máquina esteja "montada de maneira a que os países grandes consigam monopolizar os financiamentos que são outorgados por Bruxelas" e que países pequenos como Portugal raramente consigam "participar nos concursos com sucesso".

Alexandre Abrantes promete "tentar reverter esta maneira de funcionar" e confessa que "já tem andado a fazer algum barulho". Embora reconheça que não pode "partir muitos pratos", tem a expectativa de garantir alguns projetos para Portugal.

O médico está convencido de que a missão da Cruz vermelha continua a ter, por exemplo no interior do país, um papel de proximidade com as pessoas, nomeadamente "na resposta das emergências e transporte de doentes e nas ajudas sociais". Porém, acredita que "talvez seja agora o momento de profissionalizar mais a Cruz Vermelha porque é uma grande instituição com uma faturação de 63 milhões de euros, sem contar com o hospital". "Ora, uma empresa destas tem de ter uma estrutura profissional, não pode ser gerida de uma maneira muito amadora", reitera.

Ouça a conversa da jornalista Ana Sofia Freitas com Alexandre Abrantes

"A Cruz Vermelha deve resgatar o seu ADN, a sua origem, que é tratar os doentes no campo de batalha, na linha da frente de uma grande catástrofe". No entender do coordenador da Cruz Vermelha na UE "a grande vantagem da Cruz Vermelha é que não olha para o lado em que está o doente, o ferido, para nós tem o mesmo valor se a pessoa é das forças governamentais ou das forças da oposição".

Alexandre Abrantes dá o exemplo da Síria "onde a Cruz Vermelha foi absolutamente exemplar porque foi a única que conseguiu ultrapassar as linhas de divisão entre as diferentes fações e o governo de Bachar Al Assad". Os doentes foram tratados sem serem questionados se pertenciam "à fação A, ao ISIS ou ao governo. Tratamos quem está a sofrer, venha de onde vier, seja quem for."

"Devemos explorar o que é único na Cruz Vermelha", avisa.