A gastronomia tailandesa tem um embaixador em todo o mundo

Mês da Tailândia na TSF: um trabalho de Rute Fonseca com sonorização de José António Barbosa.

Apresentam-se como os embaixadores da gastronomia tailandesa no mundo. O primeiro restaurante Blue Elephant abriu nos anos 80, na Bélgica, e desde então tem espalhado sabores pelo mundo.

Na Tailândia têm um restaurante em Banguecoque e outro em Pukhet, onde fomos.

Instalado numa casa senhorial com mais de 100 anos, à mesa junta-se a comida tradicional com um toque inovador. Tchiu é o gerente e conta que na origem deste restaurante está a chefe Nooror Somay Steppe, uma tailandesa, filha de um pai muçulmano e de uma mãe de origem budista.

"O Blue Elephant nasceu em 1980 pelas mãos de uma mulher tailandesa e o marido belga, juntos tentaram criar comida tailandesa que pudessem servir a qualquer pessoa", começa por contar. "A questão é que há 40 anos a comida tailandesa não era tão popular como agora. Por isso, a ideia de abrir um restaurante tailandês veio daí. Abrimos o primeiro Blue Elephant em Bruxelas, na Bélgica, em 1980", acrescenta.

Atualmente, têm 14 restaurantes espalhados pela Europa, Médio Oriente e Ásia. Desde Londres a Copenhaga, passando por Paris, Dubai, Moscovo, Beirute, Malta ou Jacarta.

Tchiu explica que o objetivo é "adaptar o estilo do povo tailandês às cidades onde estamos, porque na Tailândia fazemos as refeições sempre juntos".

"Tudo o que vai ser servido fica no centro da mesa e queremos partilhar. Mas para os europeus a cultura de comer é diferente. Comem uma entrada e só depois a refeição principal e é servida de forma individual. E é isto que tentamos fazer, adaptar a comida e a cultura tailandesa aos outros povos. Depois esse conceito venceu e conseguimos espalhar e expandir o Blue Elephant até França, Inglaterra, Dinamarca", recorda.

O restaurante de Pukhet abriu em 2010, na casa de um antigo governador. Situa-se num palacete com raízes portuguesas e que tem mais de 100 anos, longe do barulho da rua e com um enorme jardim.

Fica a poucos metros de distância do mercado de frescos e todos os produtos servidos no restaurante são comprados à comunidade local.

"Tentamos apoiar a comunidade local, tentamos usar produtos que só são produzidos e existem em determinados locais", nomeadament o peixe que é comprado "diretamente aos pescadores locais". "Assim, não só apoiamos a comunidade local, como mostramos que o Blue Elephant só usa produtos frescos e de qualidade no restaurante."

No menu tanto podemos provar receitas tradicionais como inovações do chef.

A escolha do nome do restaurante foi muito ponderada. A chef Nooror Somany Steppe juntou cultura, história e fé.

"Azul é a cor da família real. Elefante é o símbolo do nosso rei. Por isso, decidimos juntar estas duas palavras. Esperamos que o elefante leve a comida tailandesa ao mundo", revela o gerente.

O Blue Elephant também tem uma pequena loja onde é possível comprar algumas das especiarias e molhos usados para confecionar as refeições servidas no restaurante.

Na ementa encontramos desde os pratos tradicionais aos mais ousados, como caril massaman com borrego e doce de batata roxa, carne marinada tailandesa, pato com molho de tamarindo, caril amarelo com caranguejo, caril picante à base de coco ou camarão tigre frito com pasta de camarão.

Escolhas não faltam, mas cuidado com o picante... cada prato está marcado com uma, duas ou três malaguetas que indicam se o prato escolhido é "spicy or not spicy".