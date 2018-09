"A 'hora de ponta' em casa perturba"

"É claro que, se estamos com um ritmo muito acelerado, se chegamos a casa a correr, se dizemos aos miúdos para irem vestir o pijama a correr, se vamos à pressa dar banho ao bebé, se vamos tentar despachar o jantar,... quando for hora de acalmar e dormir é óbvio que as crianças estão com um nível de energia extremamente elevado", assegura Cláudia Morgado, farmacêutica e fundadora do programa Aurora, um programa online que oferece ajuda aos pais em problemas relacionados com o sono dos mais pequenos.

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa com sonorização de Miguel Silva