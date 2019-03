A importância de ler sempre os rótulos dos alimentos para bebés

A nutricionista Helena Canário assegura que a alimentação para bebés tem uma legislação muito mais apertada do que a alimentação geral de adultos, quer no que toca a contaminantes, quer no que toca a conservantes ou corantes. Mas é sempre necessário "olhar os rótulos e respeitar as indicações dos fabricantes", sublinha.

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

"A alimentação de bebés é baby grade, isto significa que respeita as necessidades do bebé em cada etapa do seu crescimento, mas muitos alimentos que vemos no supermercado não são baby grade e não vão respeitar essas necessidades". A nutricionista recomenda aos pais, por isso, que procurem os alimentos específicos para bebés na área desta categoria.​​​​​​