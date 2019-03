Rui Paula nasceu no Porto, mas a família é de Trás-os-Montes, de Favaios e São Mamede de Ribatua, o que lhe proporcionou a memória dos sabores típicos da região que nunca abandonou na carreira de cozinheiro. Hoje, com uma estrela Michelin e várias participações em programas de televisão, é uma dos chefs mais famosos de Portugal.

Andou no Seminário, estudou marketing, chegou a vender automóveis e as primeiras máquinas de tabaco e bebidas automáticas, mas com 26 anos abriu o seu primeiro restaurante em Alijó. O Cepa Torta, onde a cozinha era tradicional portuguesa foi um sucesso desde que abriu.

Mais tarde quis incorporar a contemporaneidade nos seus pratos e o DOC Douro foi o seu primeiro espaço de autor, antes de abrir o restaurante DOP no Porto. Com a Casa de Chá da Boa Nova veio a estrela Michelin. Rui está sempre a pensar em novos desafios e o "Memória", que quer abrir em breve no Porto, vai recuperar todas as tradições da cozinha portuguesa.

Boa Vida - A importância de ser Siza

Porto a abrir

Abre hoje as portas a Porto Food Week , a primeira vez que se realiza no Porto, organizada por Paulo Amado em parceria com o blog portuense Flavors and Senses. São 10 dias de vários eventos ligados ao tema, entre as quais um fórum de cozinha (Pensar Cozinha) a cerimónia de prémios do blogue, rotas de restaurantes e tascas e inúmeros almoços e jantares temáticos.

Paulo Amado Foto: © Direitos Reservados

A ideia é de Paulo Amado, organizador do Lisbon Food Week e Chef Cozinheiro do Ano, que além de estar envolvido em documentários e promoção da gastronomia além-fronteiras, é diretor da revista de gastronomia Inter Magazine e autor. Nasceu em Olhão no seio de uma família desde sempre ligada ao peixe, mas acabou por ir para Lisboa cursar Direito. O envolvimento com o teatro levou-o ao jornalismo e mais tarde a promotor/produtor de eventos e editor. Escreveu dois livros, "O Que Faz Deus Quando se Sente Sozinho" e "Se não fosse eu morríamos todos".

A Porto Food Week termina com a festa de entrega de prémios anual do blogue Flavors & Senses no palácio do Freixo e uma "after party" da "Confraria da Rabanada" criada no ano passado para homenagear esta sobremesa, que acontece no restaurante Mito na cidade do Porto.

Augusto Freitas de Sousa (boavida@tsf.pt)