A Parada das Mascotes está de volta

A Fundação do Gil organiza, mais uma vez, a grande Parada das Mascotes, um evento de cariz solidário, que vai realizar-se no dia 29 de setembro, no Parque das Nações, em Lisboa.

"TSF Pais e Filhos", da autoria de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

Alexandra Sousa, a responsável pela Parada das Mascotes, conta que o programa é dirigido às famílias, que ali podem divertir-se, ao mesmo tempo que ajudam a Fundação do Gil no apoio a crianças em risco clínico e social, através dos seus projetos Casa do Gil e Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio.

Tudo vai acontecer pelas 15h30, debaixo depois da pala do pavilhão de Portugal, e está prevista a participação de mais de 60 mascotes. O acesso é gratuito.