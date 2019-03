Na conta oficial de Twitter da série Guerra dos Tronos, foi publicado um vídeo com novas imagens sobre a última temporada da série norte-americana.

A temporada final tem estreia marcada para dia 14 de abril.

Na temporada anterior, a aliança entre John Snow e Daenerys Targaryen, foi assegurada, bem como o apoio da parte do Jamie Lannister, sem o avalo da irmã Cersei Lannister (agora rainha). As irmãs Stark, Arya e Sansa, reunidas no castelo da família em Winterfell, preparam-se para a chegada dos reforços do irmão John e Daenerys.

A ameaça dos mortos-vivos "Whitewalkers" aproxima-se cada vez mais, sendo que a temporada anterior deixou-nos com a destruição de "A Muralha" pelo Rei da Noite, montado no dragão que capturou a Daenerys, o perigo só ficou cada vez maior. É apenas uma questão de tempo, até ao confronto final que decidirá a vida em todo o continente de Westeros.