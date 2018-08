"A questão principal continua a ser o ordenamento florestal"

O presidente da Comissão Técnica independente que investigou os incêndios de 2017, João Guerreiro, diz que continuam a faltar as políticas de ordenamento rural e florestal no território nacional.

"A questão principal continua a ser o ordenamento rural e florestal. Todas as questões relacionadas com o combate e a ANPC, há sempre fragilidades. O essencial é ordenamento rural, ordenamento florestal!, explicou à TSF João Guerreiro, que durante vários anos foi reitor da Universidade do Algarve.

O incêndio que começou em Monchique há uma semana foi o maior registado este ano a nível nacional e europeu. O destruiu mais de 27 mil hectares de floresta, provocando centenas de desalojados e dezenas de feridos.

Este sábado, o Presidente da República chegou ao terreno, tendo sido recebido pelos autarcas dos concelhos afetados. Durante a manhã, Marcelo Rebelo de Sousa ouviu ainda as críticas dos populares à organização do combate ao incêndio que deixou a Serra de Monchique reduzida a cinzas.