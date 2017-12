A tradicional queimada galega e sons celtas na despedida de 2017

Castro Laboreiro prepara-se para sair à rua e queimar o ano velho, mantendo as tradições da zona raiana, nas quais se misturam traços portugueses e espanhóis.

É um conjunto de tradições seculares, como a despedida, os gaiteiros e as queimadas.

A "Queima do Ano Velho" acontece este sábado, a partir das 23h00, junto ao Posto de Turismo de Castro, onde a população castreja se junta num encontro de culturas e de gerações.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Um pequeno cortejo do Ano Velho com os RAMPEIROS (música ao vivo com Gaitas de Foles) e o Grupo de Teatro de Rua OS KOPINXAS percorrem as ruas de Castro Laboreiro rumo ao Centro Cívico, onde será queimado o Ano Velho em jeito de despedida.

Sónia Nogueira, da organização deste evento, explica como todos estes ingredientes se misturam para dar as boas vindas ao ano novo.

Castro Laboreiro, uma das localidades mais emblemáticas do Parque Nacional Peneda-Gerês e finalista do concurso "7 Maravilhas de Portugal - Aldeias", sempre teve boas relações com o povo do outro lado da fronteira e ao manter estas tradições quer aproximar ainda mais essa convivência.