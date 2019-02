A Universidade Católica devia "dar a Centeno o que é de Centeno", os impostos

Ao que apurou a reportagem da TVI , a decisão de isentar a Universidade Católica de impostos foi tomada em 1990 por três políticos, que eram simultaneamente professores da Universidade Católica: Cavaco Silva, o então primeiro-ministro, Roberto Carneiro, o então ministro da Educação, e Miguel Beleza, o então ministro da Finanças.

Além da "questão ética" que implica o facto de a decisão ter sido tomada por três professoras da universidade, o que realmente incomoda Ricardo Araújo Pereira é o facto de "a Igreja Católica descurar as lições do seu modelo de ser humano". E passa a explicar que, se Jesus disse aos fariseus que deveriam pagar impostos, com a célebre frase "Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus", a Universidade Católica e a Igreja Católica deveriam "dar a Centeno o que é de Centeno", ou seja, pagar impostos.

