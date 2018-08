A1 já reabriu nos dois sentidos

A A1 foi reaberta por volta das 7h00 desta terça-feira no nó da Mealhada, distrito de Aveiro. Um acidente na segunda-feira à tarde levou ao corte da autoestrada nos dois sentidos.

A GNR avançou à TSF que os trabalhos de limpeza da via terminaram às primeiras horas da manhã. A circulação já se faz nos dois sentidos, sem restrições de maior. Apenas uma pequena parte da via está ainda em obras para a colocação do separador central.

O acidente causou três mortos e seis feridos ligeiros. Uma das vítimas mortais é o condutor do pesado. As outras duas seguiam numa carrinha.