A2 reaberta no sentido Sul/Norte, em direção à Ponte 25 de Abril

O trânsito esteve cortado na A2, esta manhã, junto à Área de Serviço do Seixal, no sentido Sul/Norte, em direção à Ponte 25 de Abril, devido a um acidente entre dois veículos ligeiros e um motociclo, ao quilómetro 12, que causou uma vítima mortal e um ferido grave.

Segundo a Guarda Nacional Republicana, o alerta para o acidente foi dado às 8h16.

No sentido contrário, junto ao local do acidente, só se circula por uma via.

As autoridades recomendam como alternativa a Estrada Nacional 10 e a A33, assim como a utilização da Ponte Vasco da Gama.

Notícia atualizada às 10h01