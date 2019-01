Um Airbus A380, considerado o maior avião comercial do mundo, sobrevoou esta sexta-feira a cidade de Lisboa. O aparelho da companhia aérea portuguesa HiFly tem realizado voos comerciais de longo curso nos últimos meses.

O avião fez um duplo 'low-pass' junto ao Aeroporto de Lisboa, na manhã e na tarde desta sexta-feira, um momento raro.

O A380 foi adquirido pela HiFly em junho do ano passado e nessa altura aterrou no Aeroporto de Beja. O avião foi comprado à Singapore Airlines que o usou nos últimos dez anos e foi pintado com os desenhos de uma campanha pela defesa dos recifes de coral.

Beja quer ser alternativa a Lisboa

Quando o avião aterrou na pista alentejana, a autarquia defendeu que Beja pode ser uma boa alternativa ao lotado aeroporto de Lisboa e até ao aeroporto de Faro em épocas com mais voos e passageiros.

Em declarações registadas pela TSF, Paulo Arsénio fez um apelo às empresas de aviação que olhem para Beja como um local que está um pouco mais longe, mas que por estar mais vazio pode tratar das malas dos passageiros de forma mais rápida ou ter um controlo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) mais célere.

