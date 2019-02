Choque em cadeia em Pombal faz dois mortos e corta A1 nos dois sentidos

Um choque que envolveu várias viaturas obrigou ao corte da A1, na zona de Pombal, na noite desta quarta-feira e fez duas vítimas mortais, segundo avança a SIC Notícias.

À Lusa, uma fonte da GNR explicou que "a indicação atual é de que o acidente envolveu um pesado e quatro viaturas ligeiras". O acidente obrigou ao corte da via nos dois sentidos ao quilómetro 147, confirmou a Brisa à TSF.

Um dos envolvidos, ouvido no local pela SIC, explicou que o nevoeiro que se fazia sentir naquela zona do país estará na origem do choque em cadeia.

Segundo os dados disponibilizados pela Proteção Civil, estão no local 47 operacionais e 18 veículos. O alerta foi dado às 23h34.

Alguns dos envolvidos ainda estão encarcerados.

Notícia atualizada às 1h14.