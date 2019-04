Colisão entre elétrico e autocarro na Baixa de Lisboa causa oito feridos

Um acidente entre um elétrico e um autocarro francês de turismo, na Baixa de Lisboa, causou este domingo oito feridos ligeiros, indicou este domingo o vereador da Proteção Civil Carlos Castro.

A colisão entre os dois veículos ocorreu pelas 13h15, no cruzamento entre a Rua do Ouro e a Rua da Conceição.

De acordo com Carlos Castro, as equipas de socorro chegaram ao local do acidente em menos de quatro minutos, tendo de imediato procedido à triagem e prestado socorro aos feridos, um do autocarro e sete do elétrico.

Por precaução, estas oito pessoas foram reencaminhadas para o hospital, adiantou vereador.

O trânsito foi totalmente cortado na Rua do Ouro e parcialmente cortado na Rua da Conceição mas estão já a decorrer trabalhos para proceder à reabertura das vias. No local está já um reboque para remover o elétrico da via.

Um representante do vereador da Proteção Civil confirmou à TSF que pelas 16h30 a circulação no local já decorria normalmente.

[Notícia atualizada às 16h57]