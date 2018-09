Acidente faz pelo menos seis mortos no IC8. Estrada está cortada nos dois sentidos

Um acidente no Itinerário Complementar (IC) 8, que envolveu duas viaturas de mercadorias, fez esta manhã pelo menos seis mortos e obrigou ao corte da estrada.

Inicialmente as autoridades avançaram a existência de oito vítimas mortais, número que foi mais tarde revisto em baixa.

O alerta foi dado pelas 7h04, confirmou à TSF fonte da GNR de Leiria. Desde aí o IC8 está cortado nos dois sentidos em São João da Ribeira, Pombal.

Os dois ligeiros de mercadorias, um deles com lotação para seis pessoas e outro com capacidade para sete pessoas, chocaram de frente.

"Todos os ocupantes falecerem no local do acidente", disse em declarações à TVI24, o tenente Daniel Matos, da GNR de Leiria.

O responsável diz ainda que uma das viaturas foi alvo de fiscalização esta manhã para apurar se circulava com peso a mais. Transportava quatro pessoas e material de trabalho.

As causas do acidente estão ainda ser apuradas. Relatos no local dão conta de que, na altura do acidente, haveria muito nevoeiro.