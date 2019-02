Se vai agora para a estrada, veja aqui como chegar mais rápido ao seu destino

Lisboa - 17:15

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e na Av. da Ponte há fila a partir da zona do Viaduto Duarte Pacheco.

Na 2ª Circular há fila nos dois sentidos na passagem pela zona do Campo Grande

No IC19 em direção a Sintra há fila entre a zona da Buraca e Queluz. Na N117 para o Borel há demora na reta do hipermercado.

Porto - 17:15

Trânsito Lento

Na Av. AEP sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Lisboa - 17:05

Trânsito Lento

17:05 - No Porto a esta hora ainda não há registo de dificuldades

Norte - 17:05

Reaberta a A28. O trânsito esteve cortado entre Lavra e Nó com A41 devido a um acidente na zona de Lavra no sentido Viana do Castelo / Porto

Norte - 16:45

Reaberta agora a A28. O trânsito esteve cortado entre Lavra e Nó com A41 devido a um acidente na zona de Lavra no sentido Viana do Castelo / Porto. Ainda há fila desde o Outlet de Vila do Conde (cerca de 5 km de fila) mas o trânsito começa agora a fluir. A N13 sentido norte / sul também está muito demorada

Norte - 16:12

Acidente na A28 na zona de Lavra. O trânsito mantém-se cortado entre Lavra e Nó com A41 no sentido Viana do Castelo / Porto. Acidente grave envolvendo 3 viaturas. O desvio está a feito no Nó Lavra e pode depois retomar a A28 em Perafita. Há fila desde o Outlet de Vila do Conde ( cerca de 5 km de fila)

A N13 sentido norte / sul está muito demorada. Ainda não há previsão para a reabertura.

Norte: - 15:40

Acidente na A28 na zona de Lavra. O trânsito está cortado entre Lavra e Nó com A41 no sentido Viana do Castelo / Porto. O desvio está a feito no Nó Lavra e pode depois retomar a A28 em Perafita. Há fila desde o Outlet de Vila do Conde (cerca de 5 km de fila) Não há previsão para a reabertura.