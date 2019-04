Acidente na 2ª Circular, na A3 e condicionamentos para os postos de abastecimento

Atenções ao condicionamento de trânsito, um pouco por todo o país, junto a bombas de combustível, em especial nas que estão a ser abastecidas ou junto às que ainda têm alguma reserva. Siga aqui quais os postos sem combustível

Porto - 18:15

Acidente na A3 zona de Covelas no sentido Valença / Porto no km 16.3. Há corte de via direita e cerca de 5 km de fila. Mais à frente há demora desde a zona de Águas Santas para a VCI em direção ao Freixo

Trânsito Lento

Na VCI em direção ao Freixo há fila entre a Ponte da Arrábida e a saída para as Antas. No sentido contrário há demora entre a Ponte do Freixo e a Ponte da Arrábida.

Na A20 em direção ao Porto há demora entre o nó da A29 e a Ponte do Freixo. Afeta a A44 que tem fila desde Vila Nova de Gaia até ao Freixo.

Na Av. AEP há demora nos dois sentidos

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Lisboa - 18:15

Acidente na 2ª Circular frente ao Colégio Alemão em direção a Sacavém. Há fila desde Benfica. No sentido contrário há fila entre o radar e Benfica.

Trânsito Lento

No IC19 nos dois sentidos no acesso à Damaia

Lisboa - 17:35

Acidente na 2ª Circular frente ao Colégio Alemão em direção a Sacavém. Há fila desde Benfica. No sentido contrário há fila entre o radar e Benfica.

Trânsito Lento

No IC19 nos dois sentidos no acesso à Damaia

Na Av. da Descobertas há muita demora nos dois sentidos para o posto de abastecimento

Porto - 17:35

Acidente na A3 zona de Covelas no sentido Valença / Porto no km 16.3. Há corte de via direita e cerca de 3km de fila. Mais à frente há demora desde o nó da A4 para a VCI em direção ao Freixo

Trânsito Lento

Na VCI em direção ao Freixo há fila entre a zona de Canidelo na A1 e a saída para as Antas. No sentido contrário há demora entre a Ponte do Freixo e o nó da A3. Mais à frente há demora entre Francos e a Ponte da Arrábida.

Na Av. AEP há demora nos dois sentidos

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Lisboa - 17:10

Acidente na 2ª Circular frente ao Colégio Alemão em direção a Sacavém. Há fila desde as Torres de Lisboa. No sentido contrário há fila entre o Campo Grande e Benfica.

Porto - 17:10

Trânsito Lento

Na VCI em direção ao Freixo há fila entre a zona da Afurada na A1 e o nó de Francos. Mais à frente há demora entre o Amila e a saída para as Antas. No sentido contrário há demora entre o Mercado Abastecedor e o nó da A3.

Na Av. AEP nos dois sentidos

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde