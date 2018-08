Uma ajuda para chegar a casa mais cedo

Lisboa - 17:15

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Na 2ª Circular em direção a Benfica há demora entre o Campo Grande e a saída para a estrada da Luz

Porto - 17:15

Trânsito Lento

Na VCI em direção à Arrábida há fila entre Francos e a Ponte

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

Lisboa - 16:50

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Na 2ª Circular em direção a Benfica há demora entre o Campo Grande e a saída para a estrada da Luz

Porto - 16:50

Trânsito Intenso

Na VCI e na Av. AEP em ambos os sentidos

Lisboa - 16:35

Trânsito Intenso com Abrandamentos

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Na 2ª Circular em direção a Benfica entre o Campo Grande e a saída para a estrada da Luz

**Nota: Obras na 2ª Circular entre a zona da Escola Alemã e o acesso à Estrada da Luz. Cortada as vias mais à direita.

Porto - 16:25

Acidente na A28 na Ponte de Leça no sentido Viana do Castelo / Porto. Há fila desde Leça da Palmeira