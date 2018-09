Grandes condicionamentos na A3 devido a despiste com pesado

Porto - 18:20

Cortada a A3 no sentido Porto / Braga entre os nós da Maia e da Trofa, no Km 14.300, devido ao despiste de uma viatura pesada, seguido de incêndio do pesado (incêndio dominado) após embate no separador central, No sentido Braga / Porto só se circula pela via direita. Há cerca de 6 km de fila.

Ainda no sentido Porto / Braga, embora esteja cortado, a GNR está no local a ajudar a escoar o trânsito através da berma, mas ainda aqui estão 3 km de fila

Trânsito Lento

Na VCI em direção à Arrábida há paragens entre Bonjoia e a A3. No sentido contrário

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto, no final da A3 para a VCI e na A4 no sentido Porto / Amarante na saída para Ermesinde

Lisboa - 18:20

Acidente na Ponte Vasco da Gama (envolve 4 viaturas) a 2 km da área de serviço em direção a sul. Há corte de via esquerda e cerca de 3 km de fila.

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Campolide.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há paragens entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há fila na chegada a Pina Manique.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Alfragide e a Amadora

