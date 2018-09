Acidente na Av. da Ponte 25 de Abril, em direcção a Sul

17h42

Centro:

Acidente na A-1, sentido Porto-Lisboa, ao Km. 149 (zona de Pombal) Trânsito lento no local.

17h31

Lisboa:

Trânsito lento nas ligações norte à Ponte 25 de Abril, há demora pelo Eixo Norte-Sul desde antes da zona de Sete Rios, devido a um acidente por baixo do Viaduto Duarte Pacheco. Pela A-5 há demora desde Caselas.

Na 2º Circular, sentido Benfica-Aeroporto, há paragens entre o viaduto do Eixo Norte-Sul e o Campo Grande.

No IC-19, sentido Lisboa-Sintra, há fila entre a zona da Buraca e a recta dos Comandos da Amadora.

Porto:

A-3, sentido Maia-Porto, há fila no acesso à VCI.

Na VCI, sentido Freixo-arrábida, há demora entre Bonjóia e o nó da A-3.

Na A-28, em direcção ao Porto, lentidão desde a Ponte sobre o Rio Leça.

17h08

Lisboa:

Na 2º Circular, sentido Benfica-Aeroporto, há paragens entre a zona da Escola Alemã e o Campo Grande.

Porto:

Na VCI, sentido Arrábida-Freixo, lentidão entre o final do tabuleiro e o nó de Francos. No sentido contrário há fila entre a zona do Estádio do Dragão e o nó da A-3.