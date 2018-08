Muito difíceis os acessos norte e sul à Ponte 25 de Abril

Lisboa - 18:15

Ainda não está resolvido o acidente na Ponte 25 de Abril a meio do tabuleiro em direção a Lisboa, na via central. Na A2 há fila desde a Baixa de Corroios. Afeta todos os acessos do centro sul e o IC20 tem fila a anteceder o nó do Hospital. No sentido contrário devido à curiosidade, há fila em todos os acessos norte e no Eixo Norte Sul há demora desde Sete Rios - Alternativa Ponte Vasco da Gama

Porto - 18:10

Intenso na Av. AEP em ambos os sentidos, no final da A3 para a VCI e na A4 no sentido Porto / Amarante na saída para Ermesinde

Lisboa - 18:05

Ainda por resolver o acidente na Ponte 25 de Abril a meio do tabuleiro em direção a Lisboa na via central. Na A2 há fila desde a Baixa de Corroios. Afeta todos os acessos do centro sul e o IC20 tem fila a anteceder o nó do Hospital. No sentido contrário devido à curiosidade, há fila em todos os acessos norte e no Eixo Norte Sul há demora desde Sete Rios - Alternativa é a Ponte Vasco da Gama

Lisboa - 17:35

Acidente na Ponte 25 de Abril a meio do tabuleiro em direção a Lisboa na via central. Há fila desde a Baixa de Corroios. Afeta todos os acessos do centro sul e o IC20 tem fila desde o nó do Hospital. No sentido contrário devido à curiosidade, há fila em todos os acessos norte e no Eixo Norte Sul há demora desde Sete Rios

Porto - 17:35

Intenso na Av. AEP em ambos os sentidos e no final da A3 para a VCI

Lisboa - 17:15

Acidente na Ponte 25 de Abril a meio do tabuleiro em direção a Lisboa na via central. Há fila desde o primeiro Viaduto do Feijó. No sentido contrário devido à curiosidade, há demora no Eixo Norte Sul desde Campolide

Porto - 17:15

Intenso na Av. AEP em ambos os sentidos.

Lisboa - 17:10

Acidente na Ponte 25 de Abril a meio do tabuleiro em direção a Lisboa na via central. Há fila desde a baixa de Almada. No sentido contrário devido à curiosidade, há demora no Eixo Norte Sul desde a zona do Aqueduto das Águas Livres

Porto - 16:50

Intenso na Av. AEP e na VCI entre Francos e a Arrábida em ambos os sentidos.