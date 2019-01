Demoradas a entrada e saída de Lisboa pela Ponte 25 de Abril

Lisboa - 17:19

Acidente na A5 em Linda-a-Velha no sentido Lisboa / Cascais no km 5.4. Há fila desde Caselas.

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios.

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir do Feijó. Afeta os acessos do Centro Sul e o final do IC20

Na 2ª Circular em direção a Benfica há fila desde o relógio até ao viaduto do Eixo Norte Sul

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Alfragide e Queluz.

* No IC16 o trânsito foi reaberto na via mais à esquerda no sentido Pontinha / Belas após o nó da Amadora / Casal de São Brás, devido a trabalhos que ainda decorrerem no pavimento que abateu.

Porto - 17:19

No Porto a esta hora ainda não há registo de dificuldades

Lisboa - 16:55

Acidente na Ponte 25 de Abril a meio do tabuleiro em direção a Lisboa. Há fila desde a zona do Feijó na A2. No sentido contrário há fila desde Campolide no Eixo Norte-Sul. Na A5 há paragens na descida da Pimenteira.

Acidente na 2ª Circular antes do Viaduto do Eixo Norte-Sul em direção a Benfica. Há fila desde o relógio

Trânsito Lento

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Alfragide e Queluz.

Porto - 16:55

