Saiba quais são os caminhos a evitar em hora de ponta

19h33

Lisboa:

Trânsito lento na A-5, sentido Cascais-Lisboa, há demora desde a zona de Porto Salvo até Miraflores. No sentido contrário há filas entre o viaduto Duarte Pacheco e a zona de Linda-a-Velha.

No IC-19, em direcção a Sintra, há demora entre Alfragide e a recta dos comandos da Amadora.

Ligações norte à ponte 25 de Abril com filas no Eixo Norte-Sul desde a zona do Aqueduto das Águas Livres e pela A-5, no acesso da Pimenteira.

Na CRIL, sentido Sacavém-Algés, trânsito lento na descida depois do túnel do grilo e até à zona de Olival Basto.

As obras na 2ª Circular, sentido Sacavém-Benfica, junto ao acesso à Estrada da Luz estão a condicionar o trânsito desde a zona do Relógio. No sentido contrário há demora à passagem pelo Campo Grande e em Sacavém, no acesso à CRIL.

Na A-1, e também devido ás obras no sentido Lisboa-Alverca, há demora na zona de Vialonga.

Porto:

Trânsito lento na VCI, sentido arrábida-Freixo, com paragens entre Bessa Leite e a Boavista e no sentido contrário entre a zona da Prelada e o tabuleiro da Arrábida

Trânsito lento na Av. AEP com paragens nos dois sentidos.

Na A-3, sentido Maia-Porto, há fila desde o acesso da A-4.

Na A-4, sentido Porto-Amarante, demora na zona do Túnel de Águas Santas e na saída para Ermesinde.

18h32

Lisboa:

Acidente na A-5, sentido Cascais-Lisboa, ao Km. 4 (zona de Miraflores), há demora desde a zona de Porto Salvo. No sentido contrário há filas entre o Alto de Monsanto e a zona de Linda-a-Velha.

No IC-19, sentido Sintra-Lisboa, há filas entre Paiões e o cacém. Em direcção a Sintra, demora entre Alfragide e a recta dos comandos da Amadora.

Ligações norte à ponte 25 de Abril com filas no Eixo Norte-Sul desde a zona do Aqueduto das Águas Livres e pela A-5, no acesso da Pimenteira.

As obras na 2ª Circular, sentido Sacavém-Benfica, junto ao acesso à Estrada da Luz estão a condicionar o trânsito desde a zona do Radar do Aeroporto. No sentido contrário há demora em Sacavém, no acesso à CRIL.

Porto:

Trânsito lento na VCI, sentido arrábida-Freixo, com paragens entre Bessa Leite e a Boavista e no sentido contrário há paragens entre o estádio do Dragão e o nó da A-3 e também entre Francos e a Boavista.

Trânsito lento na Av. AEP com paragens nos dois sentidos.

Na A-3, sentido Maia-Porto, há fila no acesso à VCI.

Na A-4, sentido Porto-Amarante, demora na zona do Túnel de Águas Santas.

18h13

Lisboa:

Acidente na A-5, sentido Cascais-Lisboa, ao Km. 4 (zona de Miraflores), há demora desde a zona de Porto Salvo. No sentido contrário há filas entre o Alto de Monsanto e a zona de Linda-a-Velha.

Acidente na A-8, nas portagens de Loures, em direcção a Torres Vedras, está encerrada a via verde mais à esquerda e há filas desde a zona de Ponte de Frielas.

Acidente no IC-19, sentido Sintra-Lisboa, na recta dos comandos da Amadora. Há filas desde a zona do Cacém.

Ligações norte à ponte 25 de Abril já com filas no Eixo Norte-Sul desde a zona do Aqueduto das Águas Livres e pela A-5, no acesso da Pimenteira.

As obras na 2ª Circular, sentido Sacavém-Benfica, junto ao acesso à Estrada da Luz estão a condicionar o trânsito desde a zona do Radar do Aeroporto. No sentido contrário há demora em Sacavém, no acesso à CRIL.

Porto:

Trânsito lento na VCI, sentido arrábida-Freixo, com paragens entre Bessa Leite e a Boavista e no sentido contrário há paragens entre Francos e a Boavista.

Trânsito intenso na Av. AEP com paragens nos dois sentidos.

Na A-3, sentido Maia-Porto, há fila no acesso à VCI.

Na A-4, sentido Porto-Amarante, demora na zona do Túnel de Águas Santas.

17h57

Lisboa:

Acidente na A-8, nas portagens de Loures, em direcção a Torres Vedras, está encerrada a via verde mais à esquerda e há filas desde a zona de Ponte de Frielas.

17h36

Porto:

Acidente na A-28, em direcção a Norte, junto à zona comercial de Matosinhos. Trânsito lento desde a Ponte de Leça.

17h32

Lisboa:

Acidente na A-8, nas portagens de Loures, em direcção a Torres Vedras, está encerrada a via verde mais à esquerda e há filas desde a zona do Infantado.

Acidente no IC-19, sentido Sintra-Lisboa, na recta dos comandos da Amadora. Há filas desde a zona de Tercena.

Ligações norte à ponte 25 de Abril já com filas no Eixo Norte-Sul desde a zona de Campolide e pela A-5, no acesso da Pimenteira.

As obras na 2ª Circular, sentido Sacavém-Benfica, junto ao acesso à Estrada da Luz estão a condicionar o trânsito desde a zona do Radar do Aeroporto. No sentido contrário há demora em Sacavém, no acesso à CRIL.

Porto:

Trânsito lento na VCI, sentido arrábida-Freixo, com paragens entre Bessa Leite e a Boavista.

Trânsito intenso na Av. AEP com paragens nos dois sentidos.

17h25

Lisboa:

Acidente na A-8, nas portagens de Loures, em direcção a Torres Vedras, está encerrada a via verde mais à esquerda e há filas desde a zona do Infantado.

17h08

Lisboa:

Acidente no IC-19, sentido Sintra-Lisboa, na recta dos comandos da Amadora. Há filas desde o nó da CREL.

Ligações norte à ponte 25 de Abril já com filas no Eixo Norte-Sul desde a zona do Aqueduto das Águas Livres e pela A-5, no acesso da Pimenteira.

As obras na 2ª Circular, sentido Sacavém-Benfica, junto ao acesso à Estrada da Luz estão a condicionar o trânsito desde a zona do Radar do Aeroporto. No sentido contrário há demora em Sacavém, no acesso à CRIL.

Porto:

Trânsito intenso na Av. AEP com paragens no sentido Matosinhos-Porto.