Acidente no IC19 provoca longa fila

Lisboa - 16:50

Acidente no IC19, sob o Viaduto de Tercena no sentido Sintra / Lisboa. Só se circula pela via central e com dificuldade e há fila compacta desde Rio de Mouro. No sentido contrário há abrandamentos entre Alfragide e o local do acidente

Lisboa - 16:37

Acidente no IC19, sob o Viaduto de Tercena no sentido Sintra / Lisboa. Só se circula pela via central e com dificuldade e há fila compacta desde Paiões. No sentido contrário há abrandamentos entre a Amadora e o local do acidente

Lisboa - 16:25

Acidente no IC19, sob o Viaduto de Tercena no sentido Sintra / Lisboa. Só se circula pela via central e há fila compacta desde Paiões